Eşini kaybettikten sonra evinin bir odasında başladığı işini büyüttü: Hepsini 2 yıl içinde yaptı!

Kendi yaptığı çizim ve tasarımlarla kısa sürede adından söz ettirmeye başladı. Tesettür üzerine yaptığı tasarım ve dikişlerle müşterilerinin büyük bir beğenini kazanan Yalçın, ilçe merkezi olmak üzere çevre il ve ilçelerde bulunan birçok mağazaya da elbise dikmeye başladı.