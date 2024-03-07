Eşini kaybettikten sonra evinin bir odasında başladığı işini büyüttü: Hepsini 2 yıl içinde yaptı!
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Rahime Yalçın, 2 yıl önce evinin bir odasında başladığı terzilik işini büyüterek 2 yıl içinde kendi marka ve mağazasını kurdu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Rahime Yalçın (28) eşini trafik kazasında kaybetmesi sonucu, çocuklarının geçimini sağlamak amacıyla evinin bir odasına aldığı dikiş makinasıyla terzilik yapmaya başladı.
Kendi yaptığı çizim ve tasarımlarla kısa sürede adından söz ettirmeye başladı. Tesettür üzerine yaptığı tasarım ve dikişlerle müşterilerinin büyük bir beğenini kazanan Yalçın, ilçe merkezi olmak üzere çevre il ve ilçelerde bulunan birçok mağazaya da elbise dikmeye başladı.
Siparişlere yetişemeyen Yalçın, bir dikiş makinası ve bir çalışan tutarak işi biraz daha büyüttü.
2 yıl içinde imalatını, markasını ve mağazasını kurdu
Kocasının ölümünden sonra, çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmak için dört elle işine sarılan Rahime Yalçın, 2 yıl içinde 2 çalışan daha tutarak kendi imalathanesini, markasını ve mağazasını kurdu. Hayali markasının dünyaca tanınmasını ve mağazalar zinciri kurmak olduğunu belirten Yalçın, kadın olarak mücadeleden hiçbir zaman pes etmediğini belirtti.