Eşine 'yapmazsam insan değilim' deyip başladı! Kurumuş dallardan sanat eseri çıkarıyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Uzuntarla Mahallesi’nde yaşayan Abdullah Horel (69), yaklaşık 10 yıl önce bir lastik fabrikasından emekli oldu. Emekli olduktan sonra bisiklet sürmeye ve yürüyüş yapmaya ağırlık veren Horel, daha sonra kendisine yeni bir hobi alanı oluşturdu.