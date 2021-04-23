Eşine 'yapmazsam insan değilim' deyip başladı! Kurumuş dallardan sanat eseri çıkarıyor
KOCAELİ'de Abdullah Horel, ormandan topladığı kurumuş dalları sanat eserine çeviriyor. Bastondan asaya, konuttan hayvan figürlerine kadar çok sayıda dekoratif objeler yapan Horel'in, para amacı gütmediği hobisine başlama hikayesi dikkat çekiyor.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Uzuntarla Mahallesi’nde yaşayan Abdullah Horel (69), yaklaşık 10 yıl önce bir lastik fabrikasından emekli oldu. Emekli olduktan sonra bisiklet sürmeye ve yürüyüş yapmaya ağırlık veren Horel, daha sonra kendisine yeni bir hobi alanı oluşturdu.
Ormanda topladığı kurumuş ağaç dallarını, taşları ve çeşitli atıkları değerlendiren Horel, kullandığı malzemelerle dekoratif objeler ve süs eşyaları yapıyor.
Bastondan asaya, evden, hayvan figürlerine kadar çok sayıda obje yapan Abdullah Horel, aynı zamanda Çerkes kültürünü de dekoratif ürünlerinde yaşatıyor.
El emeği, göz nuru sanat eserlerini yakınlarına hediye eden Horel, evinin bodrumundaki atölyesinde maddi kazanç elde etmeden çalışmalarını sürdürüyor.