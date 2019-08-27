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Eşine dehşeti yaşattı! Konuşmak için çağırdı boğazından bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eşine dehşeti yaşattı! Konuşmak için çağırdı boğazından bıçakladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini konuşma vaadiyle yanına çağıran şahıs, sokak ortasında karısını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak boğazından bıçakladı.

Eşine dehşeti yaşattı! Konuşmak için çağırdı boğazından bıçakladı - Sayfa 1

Boğazı kesilen kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan kocanın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. 

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Eşine dehşeti yaşattı! Konuşmak için çağırdı boğazından bıçakladı - Sayfa 2

Olay İncilipınar Mahallesi 1203 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (23) eşi U.K. ile bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. 

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Eşine dehşeti yaşattı! Konuşmak için çağırdı boğazından bıçakladı - Sayfa 3

H.K. boşanmak üzere olduğu eşinin konuşma vaadiyle yanına gittiği sırada alevlenen tartışma sonrası, kocası tarafından karın boşluğuna, göğsüne ve boğazına bıçak darbesi alarak ağır yaralandı.

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Eşine dehşeti yaşattı! Konuşmak için çağırdı boğazından bıçakladı - Sayfa 4

Bağrışmaları duyan mahalleli tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerce Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan H.K.’nin acile götürüldüğü anda kalbi durdu. 

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