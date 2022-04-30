'Eşimle para karşılığı birlikte oluyorum' dedi devamı ünlü psikolog Esra Ezmeci'yi bile şok etti!
FOX ekranlarında yayınlanan Fulya İle Umudum Olsun programı ile adından söz ettirmeyi başaran Uzman Psikolog Esra Ezmeci bir takipçinin sorusuna verdiği cevaplar günün konusu oldu.
Fulya ile Umudun Olsun programıyla adından sıkça söz ettiren Uzman Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyasını oldukça aktif kullanıyor. Takipçilerine 'Bana soru sor' diyen ünlü psikolog, kişisel sosyal medya hesabından kendine gelen sorulara yanıt veriyor.
Fulya ile Umudun Olsun programında tanımaya başladığımız ünlü psikolog Esra Ezmeci, yine takipçilerinden gelen itiraflarla bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Esra Ezmeci son olarak yine hayrete düşüren bir itiraf paylaştı. İşte ünlü psikoloğa takipçisinden gelen ilginç itiraf ve Esra Ezmeci'nin yanıtı...
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programı sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esra Ezmeci, günden güne adını daha çok duyuruyor.
Uzman Psikolog Esra Ezmeci, kendi Instagram hesabından yaptığı soru / itiraf gündem olmayı başarıyor.