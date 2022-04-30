'Eşimle para karşılığı birlikte oluyorum' dedi devamı ünlü psikolog Esra Ezmeci'yi bile şok etti!

Fulya ile Umudun Olsun programında tanımaya başladığımız ünlü psikolog Esra Ezmeci, yine takipçilerinden gelen itiraflarla bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Esra Ezmeci son olarak yine hayrete düşüren bir itiraf paylaştı. İşte ünlü psikoloğa takipçisinden gelen ilginç itiraf ve Esra Ezmeci'nin yanıtı...