"Eşim ölse 20'lik kız alırım" diyen 86 yaşındaki Aydemir Akbaş yuh çektirdi!
Senarist, yönetmen kimliğinin yanı sıra usta oyuncu olarak da akıllara kazınan Aydemir Akbaş, sabah yayınlanan magazin programlarından İkinci Sayfa'ya konuk oldu. Eşi Beyhan Benek ile üç kez evlenip, iki kez boşanan 86 yaşındaki usta oyuncu Akbaş, yine tartışma yaratacak açıklamalara imza attı!
Yönetmen, senarist kimliğinin yanı sıra usta oyuncu olarak da tanınan Aydemir Akbaş, ekranların çok izlenen sabah magazin programlarından İkinci Sayfa'ya konuk oldu. 86 yaşındaki usta oyuncu Akbaş, yine tartışma yaratacak açıklamalara imza attı! Eşi Beyhan Benek ile üç kez evlenip, iki kez boşanan usta oyuncu" Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım" dedi.
Hayata bağlanırım dedi..
86 yaşındaki oyuncu Aydemir Akbaş, yine çok tartışılacak sözlere imza attı. Beyhan Benek ile evli olan Akbaş, "Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım" dedi.
Aydemir Akbaş 2. Sayfa'ya konuk oldu
Usta oyuncu Aydemir Akbaş ekranlarda yer alan sabah magazin programı 2. Sayfa'ya konuk oldu. Çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Akbaş, ‘Allah geçinden versin ama eşim Beyhan olmazsa 20’lik alırım’ dedi.
"Hep istiyorum yanımda genç kızlar olsun"
Ben yaşlılarla dolaşmadım diyen usta oyuncu "Hayatım boyunca da dolaşmam. Hep istiyorum yanımda genç kızlar olsun. Beyhan gibi bir kadınla olduktan sonra başka kadınla olmak hafif kalıyor." dedi.