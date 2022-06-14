"Eşim ölse 20'lik kız alırım" diyen 86 yaşındaki Aydemir Akbaş yuh çektirdi!

Yönetmen, senarist kimliğinin yanı sıra usta oyuncu olarak da tanınan Aydemir Akbaş, ekranların çok izlenen sabah magazin programlarından İkinci Sayfa'ya konuk oldu. 86 yaşındaki usta oyuncu Akbaş, yine tartışma yaratacak açıklamalara imza attı! Eşi Beyhan Benek ile üç kez evlenip, iki kez boşanan usta oyuncu" Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım" dedi.