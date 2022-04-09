Eşi öldürülünce öyle bir şey yaptı ki ailesi şok oldu! Ece Erken çileden çıktı: Hiç adam yokmuş, ‘arkadaşım’ dediğin...
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçtiğimiz aylarda öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken hakkındao rtaya atılanlar şok etti.
Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy'de bulunan balıkçısında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
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Eşinin ölümüyle yasa bürünen Ece Erken hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.
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İddiaya göre Erken, eşinden kalan 12 adet lüks saati, geçtiğimiz günlerde ikinci el alım satım yapan mağazalardan birine sattı.
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Konuşulanlara göre bu durumu öğrenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, büyük şok yaşadı.
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