Eşi en yakın arkadaşı ile aldattı! Esra Erol'a çıkıp böbreğini geri istedi

1 çocukları olan çiftin yuvası 2019 yılının nisan ayında çatırdadı. Eşinin böbreğiyle hayata tutunan Ahmet Erdoğan, en yakın arkadaşı C.A.’nın eşi A.A. ile kaçarak kendisine böbreğini veren eşini ve çocuğunu terk etti.