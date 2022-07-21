Eşi Çağlar Ökten ile tatilde aşk tazeledi! Taze gelin Seda Sayan'ın mayolu pozu sosyal medyayı salladı
Yıllardır sunduğu sabah programıyla milyonların gönlüne taht kuran, şarkılarıyla hafızalara kazınan Seda Sayan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde meslektaşı Çağlar Ökten ile dünya evine girmişti. Balayı için aşıklar şehri Paris'i tercih eden çift, döndüğü gibi estetik ameliyat geçirmiş, soluğu Amsterdam'da almıştı. Tatile doymayan çiçeği burnunda çiftten yeni kareler geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan 59 yaşındaki taze gelin Sayan'dan eşi Çağlar Ökten ile aşk pozu geldi...
"Sabahların Sultanı" programıyla milyonların sevgisini kazanan, şarkılarıyla gönüllere taht kuran Seda Sayan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde Çağlar Ökten ile evlenmişti. Balayı için aşıklar şehri Paris'i tercih eden çift, döndüğü gibi estetik ameliyat geçirmişti. Tatile doymayan çiçeği burnunda çiftten yeni kareler geldi. Sosyal medyayı kullanan ünlüler arasında yer alan taze gelin Sayan'dan eşi Çağlar Ökten ile aşk pozu geldi.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti. Sürpriz törenle dünyaevine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten, balayı için Paris'i tercih etmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde de bir dizi estetik operasyon geçirip Amsterdam'a gitmişti. Tatile doymayan çiçeği burnunda çift Seda Sayan ile Çağlar Ökten'den yeni kareler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Seda Sayan son olarak genç eşi Çağlar Ökten ile aşk pozunu paylaştı. Siyah mayosuyla eşinin kollarında poz veren Seda Sayan'ı takipçileri beğeni yağmuruna tuttu...
Sık sık estetik yaptıran 59 yaşındaki Seda Sayan son hali ile genç kızlara taş çıkarırken ikilinin tatil pozlarına Seda Sayan'ın fit hali damga vurdu. Siyah mayosu ile eşinin kollarında poz veren Seda Sayan övgüleri topladı. İşte Seda Sayan'ın mayolu pozu...
Tatile doymayan çiçeği burnunda çift Seda Sayan ile Çağlar Ökten'den yeni kareler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Seda Sayan son olarak genç eşi Çağlar Ökten ile aşk pozunu paylaştı.