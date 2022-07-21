Eşi Çağlar Ökten ile tatilde aşk tazeledi! Taze gelin Seda Sayan'ın mayolu pozu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti. Sürpriz törenle dünyaevine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten, balayı için Paris'i tercih etmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde de bir dizi estetik operasyon geçirip Amsterdam'a gitmişti. Tatile doymayan çiçeği burnunda çift Seda Sayan ile Çağlar Ökten'den yeni kareler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Seda Sayan son olarak genç eşi Çağlar Ökten ile aşk pozunu paylaştı. Siyah mayosuyla eşinin kollarında poz veren Seda Sayan'ı takipçileri beğeni yağmuruna tuttu...