Eser Yenenler'in programına katıldı! Gülben Ergen'den bomba açıklamalar!
Gülben Ergen, Eser Yenenler'in sunduğu EYS Show'a katıldı ve bomba açıklamalarda bulundu.
Eser Yenenler Show yeni bölümü ile dün gece ekrana geldi. Cuma gecelerinin eğlenceli programı Eser Yenenler Show'a bu hafta yine birbirinden sürpriz isimler konuk oldu. Gülben Ergen de o isimlerden biriydi. Ergen, Eser Yenenler'e samimi açıklamalarda bulundu.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, son dönemde açtığı davalar için, “Kin tutan bir insan değilim. Gerçekten o noktada, hafızam olumsuzu tutmaz. Kötü ve negatif olan bir şeyi çabuk unutuyorum. Ne yapayım madem böyle bir huyum var, ben de kin tutmuyorum, avukat tutuyorum” sözleriyle, güldürdü.
Ergen, “Şarkıcı mı? Yazar mı? Oyuncu mu?” sorusuna, “Şarkıcılığı seviyorum. Söyleyemediklerimi öyle anlatıyor olmak bana iyi geliyor. 38 tane ana okulu açmış bir derneğin başkanı olmak da tabii başka bir duygu” cevabını verdi.
Şarkıcı, “Beş ünlüyü yok etme hakkın olsa, kaçını kullanırsın?” sorusuna, hiç düşünmeden, “Hepsini” yanıtını verdi.