Eser Yenenler'in programına katıldı! Gülben Ergen'den bomba açıklamalar!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, son dönemde açtığı davalar için, “Kin tutan bir insan değilim. Gerçekten o noktada, hafızam olumsuzu tutmaz. Kötü ve negatif olan bir şeyi çabuk unutuyorum. Ne yapayım madem böyle bir huyum var, ben de kin tutmuyorum, avukat tutuyorum” sözleriyle, güldürdü.