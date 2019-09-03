Eser Yenenler zayıflamak için ameliyat olacaktı! Eşi Berfu Yıldız izin vermedi
Geçtiğimiz Haziran ayında Miss Turkey 4. Berfu Yıldız ile hayatını birleştiren Eser Yenenler'in, zayıflamak için bıçak altına yatmasına eşinden izin çıkmadı.
Düğünden sonra aldığı kilolarıyla gündeme gelen Eser Yenenler, istediği kiloya bir türlü ulaşamayınca çareyi mide küçültme ameliyatı olmakta buldu. Ancak Yenenler'e eşi Berbu Yıldız'dan bu konu hakkında izin çıkmadı.
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Sözleriyle eşini ikna eden Berfu Yıldız'ın, ''Lütfen ameliyat olma, içime kötü bir his doğuyor çocuğumuz da olacak'' dediği öğrenildi. Yenenler de ameliyat işini bebekleri doğana kadar rafa kaldırdı.
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Spor yapıyor: Eşiyle birlikte her gün spor yapan ünlü oyuncu, koşu bandı üzerinde çektiği videoları sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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Kilyos'ta evlenmişlerdi: Eser Yenenler-Berfu Yıldız çifti, 2 yıllık birlikteliklerini Kilyos Milyon Beach'te gerçekleşen kır düğünüyle taçlandırmıştı.
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