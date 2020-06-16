Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in olay ultra lüks yeni evi! Bahçesinde jakuzi bile var
Geçtiğimiz yıl evlenen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, koronavirüsten kaçtı. İstanbul'un dışında ultra lüks bir orman evi kiraladı.
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturarak dünyaevine girdi. Ünlü ikilinin oğulları Kuzey de aynı yıl dünyaya geldi ve ikili anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğulları Kuzey'i şehirden uzak doğa ile iç içe büyütmek isteyen çift, yeni bir eve taşındı.
Kararlarında koronavirüsün de etkisi olan çiftin yeni evleri ise oldukça lüks bir orman evi. YouTube'da özel hayatlarına dair yaptığı paylaşımlarla konuşulan Berfu Yenenler bu kez yeni evlerini, sevenlerine tanıttı.
Eski evlerinden taşınmalarında komşularının da etkisi olduğunu anlatan Yenenler, "4 aydır evden dışarı çıkmıyorduk. Bari gidelim de kendimizi dağa taşa vuralım dedik. Bu evi internetten bulmadık, ev bizi buldu. Eve bir şekilde kavuştuk" dedi.
Berfu Yenenler, sözlerine şunları da ekleyerek yeni evini anlattı:
- ''İstanbul'dan uzaktayız. Bayağı dağlık, ormanlı bahçeli bir yer. Burası bir site gibi, etrafta komşularımız var.''