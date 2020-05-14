Eser Yenenler o hakaretlere karşı harekete geçti! Orhan Aydın'dan yanıt geldi

"Orhan Aydın yanıt verdi": Orhan Aydın ise kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, fenomen ikiliye bir çağrıda bulundu: “Madem bu olay bu kadar büyüdü, bu ikiliye önerim var. Yaptıkları yayına beni konuk etsinler.