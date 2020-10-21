Esenyurt'taki cinayet sanığı kadının ifadesi ortaya çıktı: Ev kiraladım, çağırdım sonra da ittim
ESENYURT'taki rezidansın 10'uncu katından sevgilisi Kurban Makyarov'u pencereden itilerek öldürüldüğü iddia edilen Dilmira Alimuradova'nın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Alimuradova ifadesinde, “Eski sevgilimdi. Sağda solda ilişkimizi anlatıyormuş. Bu da kulağıma geldi. Günlük ev kiraladım ve çağırdım. Sonra da ittim” dediği öğrenildi.
Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde rezidansın 10'uncu katındaki pencereden bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede 22 yaşındaki Kurban Makyarov’un öldüğü belirlendi. Bu sırada evi kiralayan Türkmenistanlı iki kadının evden çıktığı gören ekipler kadınları gözaltına aldı.
Esenyurt Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen Dilmira Alimuradova, “Kurban Türkmenistan’da sevgilimdi. Ayrıldık. Orada ilişkimizi anlatmış. Sonra İstanbul’a gelmiş. Burada da anlatmaya devam etmiş. Sağdan soldan duymaya başladım. Durumu arkadaşım Soyave Admina’ya anlattım. O da bir ceza verelim kendisine dedi. Günlük ev kiraladım.
Daha sonra Kurban’ı aradım. İşyerinden izin alıp geldi. Eve girince Soyave’yi görünce çıkmak istedi. Ancak kapıyı kapattım. Sonra da kilitledim. Yemek yedik alkol aldık. Ancak Kurban içmedi. Hava sıcak ve oda havasız diye camı açmıştım. Kurban cam kenarında bulunan koltuğa oturdu. Daha sonra cam kenarında sigara içerken arkasından ittim” dediği öğrenildi.
İsmi açıklanmayan Kurban Makyarov’un mesaj attığı arkadaşı ise verdiği ifadede, “Bunlar beni öldürecekler. Gel beni kurtar diyerek mesaj attı. Daha sonra da bulunduğu yerin konumunu attı. Gittiğimde yukardan bana bağırdı. Sonra görmem için aşağı anahtar attı. Yukarı doğru bakarken önce çantası aşağı atıldı. Saniyeler sonrasında da Kurban aşağı düştü” dediği öğrenildi.