Esenyurt'taki cinayet sanığı kadının ifadesi ortaya çıktı: Ev kiraladım, çağırdım sonra da ittim

İsmi açıklanmayan Kurban Makyarov’un mesaj attığı arkadaşı ise verdiği ifadede, “Bunlar beni öldürecekler. Gel beni kurtar diyerek mesaj attı. Daha sonra da bulunduğu yerin konumunu attı. Gittiğimde yukardan bana bağırdı. Sonra görmem için aşağı anahtar attı. Yukarı doğru bakarken önce çantası aşağı atıldı. Saniyeler sonrasında da Kurban aşağı düştü” dediği öğrenildi.