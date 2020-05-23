Esenyurt'ta otomobilde bırakılan ve korkudan ağlayan çocukları polis sakinleştirdi

Markette anons edildi

Anne, babalarının gelmesini bekleyen çocuklar bir süre sonra tedirgin olup korkudan ağlamaya başladı. Çocukların otomobil içinde ağladığını gören bir kişi markete giderek otomobilin plakasını anons ettirdi ancak alışverişe giren anne ve baba geri dönmedi.