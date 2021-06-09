Esenyurt'ta kaldırımda yürüyen çocuk 10 metre boşluğa düşüp öldü

ESENYURT'ta yorulunca dinlenmek üzere binanın girişinde gelişi güzel bırakılan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki Ahmet Cebe, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.