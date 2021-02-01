Esenyurt'ta kaçak hastane şaşkına çevirdi! 15 kişi çalışıyordu müdür firar etti

Müdür kaçtı!: İddiaya göre hastanenin müdürü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin binaya geldiğini öğrenince kaçtı. Kaçmak için binanın yangın merdivenini kullanan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen müdürü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.