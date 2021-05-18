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Esendere Gümrük Kapısı 15 ay sonra açıldı! 72 saat şartı var

Esendere Gümrük Kapısı 15 ay sonra açıldı! 72 saat şartı var

HAKKARİ’de, pandemi tedbirleri kapsamında 15 aydır araç ve yaya geçişlerine kapalı olan Esendere Gümrük Kapısı, yeniden açılırken, bölge esnafı sevinç yaşadı.

Esendere Gümrük Kapısı 15 ay sonra açıldı! 72 saat şartı var

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İran'da artan vakalar nedeniyle 23 Şubat 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Esendere Gümrük Kapısı'ndan turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabilecek. 

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Esendere Gümrük Kapısı 15 ay sonra açıldı! 72 saat şartı var

Gümrük kapısının açılmasıyla Türkiye'ye ilk giriş yapan İranlı Alirıza Habibi, gelişmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Habibi, "Yasaktan bu yana Türkiye’ye ilk girişim. Şubat ayından beri gelmiyordum. Sınırlar kapanınca İran’a döndüm, bugün ise açılır açılmaz geldim. 

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Esendere Gümrük Kapısı 15 ay sonra açıldı! 72 saat şartı var

Maddi ve manevi çok iyi oldu. Buradan Van’a oradan da İstanbul’a gitmeyi düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde ciddi yoğunluk yaşanacağını düşünüyorum" dedi. 

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Esendere Gümrük Kapısı 15 ay sonra açıldı! 72 saat şartı var

Bölge esnafı ise Esendere Gümrük Kapısı'nın açılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. 

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