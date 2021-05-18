Esendere Gümrük Kapısı 15 ay sonra açıldı! 72 saat şartı var

Gümrük kapısının açılmasıyla Türkiye'ye ilk giriş yapan İranlı Alirıza Habibi, gelişmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Habibi, "Yasaktan bu yana Türkiye’ye ilk girişim. Şubat ayından beri gelmiyordum. Sınırlar kapanınca İran’a döndüm, bugün ise açılır açılmaz geldim.