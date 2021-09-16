Eşcinsel ve pedofil casusluk çetesi! HÜRKUŞ'un bilgilerini böyle satmışlar!

İhbarda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Başkanlığı Deniz Havacılık Sistemleri Daire Başkan Vekili olarak görevli Albay Çömez'in savunma sanayi alanında faaliyet gösteren A. bürosuna gittiği, firma çalışanı Emre Özlük ile geliştirdiği sosyal ilişkiler neticesinde gerçekleşecek ziyaretler ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının proje ve alımları ile ilgili planlamaları hakkında mezkur firmaya bilgi aktardığı, ayrıca hazırlanması gereken bazı çalışmalarda da bir firmadan yardım talep ettiği ve mezkur firmanın yönlendirmesi ile hareket ettiği (...)