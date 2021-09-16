Eşcinsel ve pedofil casusluk çetesi! HÜRKUŞ'un bilgilerini böyle satmışlar!
SAVUNMA SANAYİ Başkanlığı'ndaki köstebek Yusuf Ziya Özbilgin'in pedofili eğilimleri ve eşcinsel ilişki arayışları da iddianameye girdi. Casusluk çetesi, HÜRKUŞ'un bilgilerini satışı da adım adım takibe ve dinlemelere takıldı... İşte şok edici ayrıntılar...
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki ihalelerle ilgili teknik bilgilerin para karşılığı sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında eski İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin'in İnsansız hava araçları (İHA) üreten firmaya ihracat yasakları ve tedarik zinciri sıkıntıları, bir uçak projesiyle ilgili ihale tekliflerinin açılıp açılmadığı ve iç güvenlik kurumlarına yazılan resmi mektupları sızdırdığı ortaya çıktı. Sanıkların eşcinsel ilişki arayışları ve pedofili merakları da kayıtlara girdi. Özbilgin'le birlikte Deniz Kuvvetlerinden albayların da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme' ile 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçlarından 35'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Savunma Sanayii Başkanlığı eski Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 albay ve 2 yüzbaşı, ile TUSAŞ'ta 2 çalışanında arasında bulunduğu 11 kişilik çeteyle ilgili şok bilgiler ortaya çıktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihbar nitelikli evrakı ile başlatılan soruşturmada, bilgilerin sızdırıldığı firma çalışanı Emre Özlük ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Başkanlığı Deniz Havacılık Sistemleri Daire Başkan Vekili Albay Murat Ali Çömez'in ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının proje ve alımları ile ilgili planlamaları hakkında mezkur firmaya bilgi aktardığı ortaya çıktı.
İhbarda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Başkanlığı Deniz Havacılık Sistemleri Daire Başkan Vekili olarak görevli Albay Çömez'in savunma sanayi alanında faaliyet gösteren A. bürosuna gittiği, firma çalışanı Emre Özlük ile geliştirdiği sosyal ilişkiler neticesinde gerçekleşecek ziyaretler ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının proje ve alımları ile ilgili planlamaları hakkında mezkur firmaya bilgi aktardığı, ayrıca hazırlanması gereken bazı çalışmalarda da bir firmadan yardım talep ettiği ve mezkur firmanın yönlendirmesi ile hareket ettiği (...)
Gayri ahlaki cinsel eğilimler ve pedofili merakı
(...) yıllık izin alarak o firma ile birlikte ABD'de gerçekleşecek bir ticari toplantıya katılarak firmanın faaliyetlerine aracılık etmeyi planladığı, bu kapsamdaki vize işlemlerini firmaya takip ettirdiği, ancak ABD'de planlanan görüşmenin gerçekleşmediği, ayrıca gayri ahlaki cinsel eğilimlerinin bulunduğu, bu kapsamda eşcinsel ilişkiler yaşamak için planlamalar yaptığı, pedofili içeriklere ilgisinin bulunduğu, bu kapsamda sosyal mecralarda kimliğini gizleyerek muhataplar edindiği ve bu şahıslar arasında Ege Deniz Bölge Komutanlığı Hareket Şube İdari İşler Astsubayı olarak görevli İda. Asb. Kd. Bçvş. S. A.'nın da bulunduğu" ifadeleri kullanıldı.