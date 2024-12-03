Esad Rusya ve İran'ın ipiyle kuyuya indiyse o kuyudan çıkması oldukça zor…

Esad, son durumu görüşmek için Moskova’ya gitmişti.

Esad Moskova’dan dönemeyecek, sığınmacı olacak yorumları yapıldı.

Esad, 30 Kasım’da Şam’a geri döndü.

2 aydır İdlib’e yönelik Rusya ve rejimin hava saldırıları artmıştı.

Rusya, İdlib’de ki muhalifleri pek çok defa bombaladı.

Saldırılarda Suriyeli muhaliflerden 30 kişi öldürüldü.

Türkiye, bu saldırılar karşısında Rusya’yı ve rejimi uyardı. Suriye muhalefetine çatışma ortamı oluşturmaması yönünde çıkış yaptı.

HTŞ liderliğinde Suriyeli muhalifler, rejime karşı eylem başlattı. Rejim askerleri direnmeyince 3 günde Halep’i ele geçirdiler.

Suriyeli muhalifler Halep’te kuşatma yaparken, Tel Rıfat’taki PKK’lıların hareket kabiliyetini kısıtlamak için Suriye Milli Ordusu tarafından Halep ve Tel Rıfat arasına bir güvenlik koridoru oluşturulmuştu.

Esad rejimi çekilirken kontrolündeki yerleri PKK-YPG’ye devretmeye başladı.

Fırat’ın doğusundan çok sayıda PKK-YPG’li terörist Halep bölgesine getirildi.

PKK-YPG’li teröristlere ağır silahlar verildi.

PKK-YPG bu konjonktürü fırsata çevirip Tel Rıfat ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planını harekete geçirdi. PKK’nın planı Suriye Milli Ordusu tarafından boşa düşürüldü.

Suriye rejimi çekilirken Halep Havaalanı’nı PKK- YPG’nin kontrolüne vermişti. Suriyeli muhalifler tekrardan geri aldı, kontrolü ele geçirdiler.

HTŞ lideri Ebu Muhammed Cevlani, Halep’in can ve mal güvenliğinin kendilerine ait olduğunu, farklı din ve mezhepten olanlara dokunulmayacağını açıkladı.

Halep’te hayat rutin seyrinde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın 1 yıldır ısrarla uzattığı eli sıkmayan Esad, yaptığı yanlışın bedelini ödüyor. Hiçbir şey için geç değil. Zararın neresinden dönse kârdır. Şam ve Lazkiye’ye sıkışan Esad uzatılan eli tutarak indiği kuyudan çıkabilir.

Lakin acele etmesi gerek yoksa üzerine beton dökülecek o kuyuda…

Zavallı Esad sonu Saddam gibi olmasında…