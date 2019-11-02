Erzurumlular güne kar sürprizi ile uyandı her taraf beyaza büründü
Doğu Anadolu illerimizde soğuğu ve ayazı ile meşhur Erzurum'da vatandaşlar güne kar sürprizi ile uyandı. Kar şehri adeta bir gelin gibi beyaza bürüdü.
Gece yarısı başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Kar kalınlığı, şehir merkezinde 5 santimi geçerken, yüksek kesimlerde 20 santime ulaştı. Sabah güne karla uyanan vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı. Kış lastiği takmayan sürücüler ise trafikte güçlük çekti. Emniyet Yetkilileri olası kazalara karşı vatandaşları kış lastiği konusunda uyardı.
Ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizleyen vatandaşlar, bu yıl kışın erken geldiğini söyledi.
ARDAHAN'DA GECE YAĞMUR SABAH KAR YAĞDI
Ardahan'da ise gece boyu etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Yağan karla birlikte şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzincan'da beklenen kar yağışının cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirildi.