Erzurum'dan Japonya'ya ihraç ediliyor! Talep yağıyor

Karnavas bezi: Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyünde dokunan bir tür pamuklu kumaş olan Karnavas bezi aslında köyün eski adını taşımaktadır. Karnavas bezi genelde kadınların dış örtü bezi olarak kullandığı bir dokuma olmakla birlikte dekorasyon amaçlı örtüler ve mefruşat ürünü olarak da kullanılmaktadır. Bezayağı örgü ile dokunan Karnavas bezi, yöre halkının ifadesine göre yaklaşık iki yüz elli yıldan beri dokunmaktadır. Daha önce el tezgahında dokunan Karnavas bezinin, zamanla sanayi tipi tezgahların çıkmasıyla üretimine bir süre ara verilmek durumunda kalındı. Karnavas bezi dokumacılığı bugüne kalan birkaç dokumacının gayretiyle gelebildi. Son zamanlarda kaymakamlık tarafından yürütülen proje ile yeni dokuma ustaları yetiştirildi ve yeni kurulan el tezgahları ile dokumacılık tekrar canlandırıldı.