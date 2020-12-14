Erzurum'da yapılan çalışmalarda ortaya çıktı! Türkiye’nin en yaşlısı bulundu

160 milyon yıllık: En eski fosil ağaç olduğunu belirten Türk "Hocamız, Erzurum’da, Gümüşhane’de ve Tokat’ta fosil ağaçlarını incelediğini söyledi ve tespit edilmiş en eski 160 milyon yıllık fosil ağaçların Erzurum’da olduğunu söyledi. Bunlara doğa yürüyüşlerinde değerleri taşları ararken rastladım. Renkleri, tipleri bakımından çok ilgimi çekiyordu. Bunların hangi tür ağaç olduğu, ne zaman taşlaştığını, yaşının kaç olduğunu hep merak ediyordum. " diye konuştu.