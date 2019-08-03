Erzurum'da seyyar satıcılar eylem yaptı çocuklar sebzeleri topladı!

Tek isteklerinin özgürce satış yapmak olduğunu söyleyen seyyar satıcılar, ailelerini geçindirmek zorunda olduklarını belirtti. Belediyenin kendilerine tahsis ettiği yerin dışında satış yapamadıklarını ifade eden satıcılar, tepkilerini dile getirmek için böyle bir eylem yaptıklarını söyledi.

Seyyar satıcılar eylem yaptı, çocuklar sebzeleri topladı