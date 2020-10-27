Erzurum'da Osmanlı'dan kalma 400 yıllık 'Tahtalı cami' görenleri etkiliyor
ERZURUM'da çivisiz yapılan kent halkının 'Tahtalı camii' olarak bildiği Tavusker Camii, 400 yıldır zamana meydan okuyor.
Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi’nde Mihrabından kapısına, mahfilinden pencerelerine kadar her şey ahşaptan yapılmış, çivileri dahi ahşap cami adeta tarihi günümüze aktarıyor.
Olur İlçe Müftüsü Ferhat Koçak cami hakkında yaptığı bilgilendirmede, “Tarihi camimiz Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde tescilli bir cami. Osmanlı döneminden günümüze kalmış bir cami. Osmanlı döneminde sancak görevini yapmış bir belgenin merkezi konumunda." dedi.
Koçak, Derviş Mehmet Efendi tarafından yapılmış. Camimiz o dönemden bugüne kadar tadilatlar geçirmiş, çatımızın ahşap işçiliği özelliğini korumuştur. Hiçbir deforme yoktur. 5 bin metrekare bir alana sahiptir. 400 kişi aynı anda namaz kılabilmektedir." sözlerini kullandı.
Osmanlı'da merkez konumundaydı: Koçak, "İlgi ve alaka gerekmektedir. Küçük tadilatlara ihtiyacı vardır. Osmanlı döneminde bölge bir merkez konumundaymış. Bizler bu eserimizin bugüne kadar yaşatılmasından sevinç, gurur duyuyoruz." ifadelerini belirtti.