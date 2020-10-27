Erzurum'da Osmanlı'dan kalma 400 yıllık 'Tahtalı cami' görenleri etkiliyor

Koçak, Derviş Mehmet Efendi tarafından yapılmış. Camimiz o dönemden bugüne kadar tadilatlar geçirmiş, çatımızın ahşap işçiliği özelliğini korumuştur. Hiçbir deforme yoktur. 5 bin metrekare bir alana sahiptir. 400 kişi aynı anda namaz kılabilmektedir." sözlerini kullandı.