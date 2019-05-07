Erzurum'da küçük Furkan'a yürek yakan veda
İhlas Haber Ajansı
ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Köyünde kaybolduktan 20 gün sonra çobanlar tarafından cansız bedenine ulaşılan Furkan Yiğit (4) gözyaşları arasında toprağa verildi.
ERZURUM’da 17 Nisan Çarşamba günü kaybolan ve 20 gün sonra önceki gün cesedi bulunan Furkan Yiğit’in cenazesi, gözyaşları arasında Budaklı Köyünde toprağa verildi.
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Otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen 4 yaşındaki Furkan Yiğit’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından akrabaları tarafından teslim alındı.
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Erzurum'dan cenaze aracıyla Karaçoban İlçe Devlet Hastanesinin morguna götürülen minik Furkan’ın cenazesi, burada aile yakınlarınca karşılandı.
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Furkan’ın cenazesi, Karaçoban Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla alınarak, Budaklı Köyündeki baba evine getirildi.
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