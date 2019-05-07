Erzurum'da küçük Furkan'a yürek yakan veda

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erzurum'da küçük Furkan'a yürek yakan veda

ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Köyünde kaybolduktan 20 gün sonra çobanlar tarafından cansız bedenine ulaşılan Furkan Yiğit (4) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Erzurum'da küçük Furkan'a yürek yakan veda - Sayfa 1

ERZURUM’da 17 Nisan Çarşamba günü kaybolan ve 20 gün sonra önceki gün cesedi bulunan Furkan Yiğit’in cenazesi, gözyaşları arasında Budaklı Köyünde toprağa verildi.

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Erzurum'da küçük Furkan'a yürek yakan veda - Sayfa 2

Otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen 4 yaşındaki Furkan Yiğit’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından akrabaları tarafından teslim alındı.

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Erzurum'da küçük Furkan'a yürek yakan veda - Sayfa 3

Erzurum'dan cenaze aracıyla Karaçoban İlçe Devlet Hastanesinin morguna götürülen minik Furkan’ın cenazesi, burada aile yakınlarınca karşılandı.

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Erzurum'da küçük Furkan'a yürek yakan veda - Sayfa 4

Furkan’ın cenazesi, Karaçoban Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla alınarak, Budaklı Köyündeki baba evine getirildi.

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