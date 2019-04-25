Erzurum’da kayıp Furkan’ın babası tutuklandı

ERZURUM Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karaçoban ilçesi Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan’da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y.’nin İlçe Jandarma, AFAD ve emniyet güçlerince aranmaya devam edildiği belirtildi.