Erzurum’da kayıp Furkan’ın babası tutuklandı

Erzurum’da kayıp Furkan’ın babası tutuklandı

ERZURUM’un Karaçoban ilçesinde 17 Nisan’dan beri kayıp olan 4 yaşındaki Furkan’ın gözaltına alınan babası, amcası, babaannesi ve dedesi adliyeye sevk edildi. Baba tutuklanırken, amca, dede ve babaanne serbest bırakıldı.

Erzurum’da kayıp Furkan’ın babası tutuklandı - Sayfa 1

ERZURUM Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karaçoban ilçesi Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan’da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y.’nin İlçe Jandarma, AFAD ve emniyet güçlerince aranmaya devam edildiği belirtildi.

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Erzurum’da kayıp Furkan’ın babası tutuklandı - Sayfa 2

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla şüpheliler dede E.Y., babaanne H.S.Y., amca Y.Y ve F.Y.’nin gözaltına alındığı belirtildi.

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Erzurum’da kayıp Furkan’ın babası tutuklandı - Sayfa 3

Adliye makamlara sevk edilen şüphelilerden E.Y. ve H.S.Y. serbest bırakıldı.

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Erzurum’da kayıp Furkan’ın babası tutuklandı - Sayfa 4

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden baba F.Y. tutuklanırken amca Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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