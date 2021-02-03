Erzurum'da eksi 40 derece bile donduramadı! Şaşırtan 'Balıklı Göl'ün rivayeti dikkat çekti
ERZURUM'da Balıklı Göl, eksi 40 derecede bile donmuyor. Köy halkı bu yüzden 'donmayan göl' adını verirken inandıkları rivayet dikkat çekti.
Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı olan Söğütlü köyünde bulunan Balıklı Göl, yöre halkı tarafından kutsal olarak kabul ediliyor. Balıklı Göl'ün en büyük özelliği ise kışın en soğuk günlerinde bile donmaması.
Ayrıca yerel halk göl suyunun şifalı olduğunu da iddia ediyor. Şehirde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü zamanlarda bile 20 derecenin üzerinde sıcaklığı olan gölde, hiçbir şekilde buzlanma olmuyor.
Etrafı kar kaplı olan gölün ise donmaması gören vatandaşları şaşkınlık içerisinde bırakıyor. Öte yandan gölü kutsal olarak nitelendiren köylüler ise gölde yaşayan balıkları yem ve ekmek ile besliyor.
Çoban ve eşiyle başlıyor: Gölün efsanesinin mağarada yaşayan çoban ve çobanın eşi ile başladığını belirten Söğütlü Mahallesi Muhtarı Seyfettin Küçükler şöyle anlattı: Bu gölün efsanesi gölün kenarında yaşayan çoban ve eşiyle başlıyor. Sabah saatlerinde çoban koyun sürüsünü otlatmaya götürdüğü sırada fakir bir adam bu bölgeye gelir.