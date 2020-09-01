Erzurum'da düğünü iptal edilen damadın hazırladığı pankart herkesi şaşırttı
Koronavirüs nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşi için pankart hazırlayıp, evinin karşısındaki yamaca astı.
İçişleri Bakanlığı’nın 26 Ağustos'ta yayınladığı genelgesiyle, aralarında Erzurum'un da bulunduğu 14 ilde düğünlere kısıtlama getirildi. Kapalı alanlardaki düğünleri 1 saatle kısıtlayan, müzik ve ikramı yasaklayan genelge üzerine daha önce nikahlanan Fatih-Elif Çimen çifti, düğün yapmaktan vazgeçti.
Damat Fatih Çimen de düğün yapamadığı eşine sürpriz yapmak için arkadaşlarıyla birlikte kolları sıvadı.
Çimen, 10 metre genişliğinde, 3 metre uzunluğunda olan bir pankarta 'Ferhat Dağları, Mecnun Çölleri Ben de Koronayı Aştım da Geldim' yazdı. Ardından da pankartı, eşinin gelin çıkacağı babasının Palandöken ilçesi Tekederesi Mahallesi'ndeki evinin karşısındaki yamaca astı.
Havai fişek gösterisi de yapan Fatih Çimen, “Koronavirüs sebebiyle düğünümüz iptal olunca ben de eşime böyle bir sürpriz hazırladım. Düğün salonu, orkestra gibi organizasyonları hazırlamıştık ama yüzyılın vebası sebebiyle iptal oldu. Hayırlısı buymuş, ben eşime böyle bir pankartla jest yapmayı düşündüm.” dedi.