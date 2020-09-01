Erzurum'da düğünü iptal edilen damadın hazırladığı pankart herkesi şaşırttı

Havai fişek gösterisi de yapan Fatih Çimen, “Koronavirüs sebebiyle düğünümüz iptal olunca ben de eşime böyle bir sürpriz hazırladım. Düğün salonu, orkestra gibi organizasyonları hazırlamıştık ama yüzyılın vebası sebebiyle iptal oldu. Hayırlısı buymuş, ben eşime böyle bir pankartla jest yapmayı düşündüm.” dedi.