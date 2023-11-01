Erzurum'da bu mağara gizemini koruyor herkes içeri giremiyor

Yerel halkın merakı sayesinde, Köptek Mağarası son zamanlarda inceleme ziyaretlerine sahne oldu. Ancak bölge, gizemini koruyor ve daha fazla keşif bekliyor. Mağaranın içinde nelerin saklı olduğu ve bu gizli geçidin neye hizmet ettiği de hala büyük bir soru işareti olarak duruyor.