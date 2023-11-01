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Erzurum'da bu mağara gizemini koruyor herkes içeri giremiyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Erzurum'da bu mağara gizemini koruyor herkes içeri giremiyor

Erzurum’un Uzundere ilçe merkezine sadece 1 kilometre uzaklıkta, doğanın derinliklerinde yer alan Köptek Mağarası, gizemi ve tarihi ile dikkat çekiyor.

Erzurum'da bu mağara gizemini koruyor herkes içeri giremiyor

Köptek Mağarası, Engüzekkapı Kalesi'ne yaklaşık 3 kilometrelik bir gizli geçitle bağlantılı olduğu iddialarıyla da ünlü, ancak mağaraya ulaşmak için kayaların oyulmasıyla yapılan yolun tahrip olması nedeniyle şu an için ulaşım imkansız halde. 

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Erzurum'da bu mağara gizemini koruyor herkes içeri giremiyor

Bu nedenle, mağaraya dağcı ekipmanları olmadan tırmanmak son derece zor. Bu eski kaya mezarının duvarlarında renkli resimler bulunduğu söylenirken, hangi tarihler arasında yapıldığına dair kesin bilgilere ulaşılamamış durumda.

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Erzurum'da bu mağara gizemini koruyor herkes içeri giremiyor

Yerel halkın merakı sayesinde, Köptek Mağarası son zamanlarda inceleme ziyaretlerine sahne oldu. Ancak bölge, gizemini koruyor ve daha fazla keşif bekliyor. Mağaranın içinde nelerin saklı olduğu ve bu gizli geçidin neye hizmet ettiği de hala büyük bir soru işareti olarak duruyor. 

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Erzurum'da bu mağara gizemini koruyor herkes içeri giremiyor

Köptek Mağarası'nın sırlarını çözmek ve bu önemli tarihi alanı daha fazla keşfetmek için araştırmacılar ve maceracılar için yeni fırsatlar sunuyor. Bu gizemli mekanın daha fazla keşfedilmesi, bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerini daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

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