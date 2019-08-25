Erzurum'da altyapı çalışmalarında insan kemikleri bulundu
Anadolu Ajansı
ERZURUM'un Yakutiye ilçesindeki altyapı çalışmaları sırasında bulunan kemiklerle ilgili inceleme başlatıldı.
ERZURUM'da belediye ekiplerince yapılan altyapı çalışmaları sırasında insan kemikleri bulundu.
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Yakutiye ilçesi 24 Temmuz Caddesi üzerinde yapılan altyapı kazı çalışmaları sırasında insan kemiklerine rastlandı.
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İşçilerin haber vermesi üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
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Kazının olduğu alanda çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, bulunan kafatası ve kemiklerin bir insana ait olduğunu tespit etti.
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