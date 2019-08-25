Erzurum'da altyapı çalışmalarında insan kemikleri bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erzurum'da altyapı çalışmalarında insan kemikleri bulundu

ERZURUM'un Yakutiye ilçesindeki altyapı çalışmaları sırasında bulunan kemiklerle ilgili inceleme başlatıldı.

Erzurum'da altyapı çalışmalarında insan kemikleri bulundu - Sayfa 1

ERZURUM'da belediye ekiplerince yapılan altyapı çalışmaları sırasında insan kemikleri bulundu.

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Erzurum'da altyapı çalışmalarında insan kemikleri bulundu - Sayfa 2

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Yakutiye ilçesi 24 Temmuz Caddesi üzerinde yapılan altyapı kazı çalışmaları sırasında insan kemiklerine rastlandı.

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Erzurum'da altyapı çalışmalarında insan kemikleri bulundu - Sayfa 3

İşçilerin haber vermesi üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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Erzurum'da altyapı çalışmalarında insan kemikleri bulundu - Sayfa 4

Kazının olduğu alanda çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, bulunan kafatası ve kemiklerin bir insana ait olduğunu tespit etti.

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