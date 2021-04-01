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Erzurum'da 100 bin TL harcadı! Maket otomobil koleksiyonu hastalığı yayılıyor

Erzurum'da 100 bin TL harcadı! Maket otomobil koleksiyonu hastalığı yayılıyor

ERZURUM'da Murat Ergün, çocukluktan gelen otomobil merakı için 100 bin TL harcadı. Maket otomobil koleksiyonu oluşturan Ergün, ayda bir tane sipariş veriyor. 66 maket aracın arasında 2 tanesi dikkat çekiyor.

Erzurum'da 100 bin TL harcadı! Maket otomobil koleksiyonu hastalığı yayılıyor

Merkez Palandöken ilçesinde yaşayan Murat Ergün, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra pazarlama alanında yüksek lisans yaptı. Ergün, çocukluğundan gelen otomobil merakı dolayısıyla bu sektörde işe başladı. 

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Erzurum'da 100 bin TL harcadı! Maket otomobil koleksiyonu hastalığı yayılıyor

 Kentte bir firmada satış danışmanı olarak çalışan Ergün, 5 yıl önce otomobil maket koleksiyonu oluşturmaya başladı.

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Erzurum'da 100 bin TL harcadı! Maket otomobil koleksiyonu hastalığı yayılıyor

 İlk modeli 5 yıl önce satın alan Ergün, daha sonra fırsat buldukça değişik markalarda maket otomobil modelleri satın aldı. 

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Erzurum'da 100 bin TL harcadı! Maket otomobil koleksiyonu hastalığı yayılıyor

Yaklaşık 100 bin lira harcayarak, 5 yılda 66 maket otomobil sahibi olan Ergün, evinde de özel bölüm yaptırdı.

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