Erzurum'da 100 bin TL harcadı! Maket otomobil koleksiyonu hastalığı yayılıyor

Merkez Palandöken ilçesinde yaşayan Murat Ergün, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra pazarlama alanında yüksek lisans yaptı. Ergün, çocukluğundan gelen otomobil merakı dolayısıyla bu sektörde işe başladı.