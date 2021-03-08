Erzurum Aziziye'deki yanan su görenleri şaşkına çeviriyor
ERZURUM'un Aziziye ilçesinde bulunan kuyu içindeki suyun yandığını gören vatandaşlar şaşkına dönüyor. Yetkililer, yanan suyun içinde metan gazının bulunmasının doğalgaz kaynağı olabileceği anlamına geldiğini söyledi.
ERZURUM’un Aziziye ilçesine bağlı Kahramanlar köyünde kuyu içinde bulunan suyun renginin sarı olması köylülerin dikkatini çekti.
Suda meydana gelen kaynama ve köpüklenmeyle birlikte gaz salındığını fark eden vatandaşlar, suya çakmak çakınca yanmaya başladı.
Yetkililer tarafından yapılan araştırmalara göre; suda çok yoğun bir metan gazının bulunduğu ve bundan dolayı suyun yanma özelliğini gösterdiği, ayrıca metan gazının bulunmasının doğalgaz kaynağı olabileceği anlamına geldiği ifade edildi.
Öte yandan; köydeki efsaneye göre ise Almanların ve Rusların 55 yıl önce sondaj ile bu suyu çıkardıkları ve suyun kaybolmaması içinde işaret olarak etrafını taşla ördükleri söyleniyor.