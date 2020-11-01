Erzincan'da ölen torunun adını Bayraklı'da yıkılan binaya vermiş! Emrah Apartmanı çöktü

Emrah Apartmanı’nı yapan müteahhit Hayati Uzun, 1992 yılında meydana gelen Erzincan depreminde torunu Emrah’ı kaybediyor. Bu olay üzerine İzmir Bayraklı’ya gelip onun adını yaşatmak için, 1993’te 2 blok ve 28 daireden oluşan bir apartman inşa ediyor. Buraya ‘Emrah Apartmanı’ ismini veriyor. Kendisi de yıllarca bu binada yöneticilik yapıyor ve komşularının anlattığına göre daha sonra Didim’e yerleşiyor.