Erzincan'da ölen torunun adını Bayraklı'da yıkılan binaya vermiş! Emrah Apartmanı çöktü
İZMİR depreminde yürek yakan ayrıntı. Hayati Uzun 1992 Erzincan depreminde torunu Emrah’ı kaybetti. Aile İzmir’e yerleşti. Müteahhit Hayati Uzun Bayraklı’da inşa ettiği apartmana depremde ölen torunu Emrah'ın ismini verdi. İzmir depreminde ilk yıkılan bina Emrah Apartmanı'ydı. Uzun'un 2 torunu ve gelini enkaz altında kaldı.
Müteahhit Hayati Uzun 1992’de Erzincan’da meydana gelen depremde torunu Emrah’ı kaybetti. Aile İzmir’e yerleşti. Hayati Uzun Bayraklı’da inşa ettiği apartmana depremde ölen torununun ismini verdi. Ancak İzmir depreminde ilk yıkılan binalardan biri Emrah Apartmanı’ydı. Hayati Uzun’un iki torunu ve gelini, enkaz altında hayatını kaybetti.
Hürriyet'in haberine göre, İzmir depreminde en fazla zarar gören iki binadan Emrah Apartmanı ile Rızabey Apartmanı'nın depreme karşı güçlendirildikleri öğrenildi. Binaların bulunduğu bölgenin ise geçmişte patates ve pancar tarlası olduğu belirtildi.
İki apartmanın sakinlerine göre, Emrah Apartmanı 10 yıl önce, Rızabey ise 4 yıl önce büyük bir onarımla depreme karşı yeniden güçlendirilmiş. Ancak bu güçlendirmeler İzmir’i vuran deprem sonrasında ayakta kalmaları için yeterli olmamış.
Emrah Apartmanı’nı yapan müteahhit Hayati Uzun, 1992 yılında meydana gelen Erzincan depreminde torunu Emrah’ı kaybediyor. Bu olay üzerine İzmir Bayraklı’ya gelip onun adını yaşatmak için, 1993’te 2 blok ve 28 daireden oluşan bir apartman inşa ediyor. Buraya ‘Emrah Apartmanı’ ismini veriyor. Kendisi de yıllarca bu binada yöneticilik yapıyor ve komşularının anlattığına göre daha sonra Didim’e yerleşiyor.