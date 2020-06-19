Erol Köse'den aile sırları ifşa olan İbrahim Tatlıses hakkında olay sözler
Aile sırları, oğlu Ahmet Tatlıses tarafından ifşa edilen İbrahim Tatlıses için Erol Köse'nin söyledikleri şoke etti. Erol Köse yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.
İlk olarak İbrahim Tatlıses'in aile sırlarının ifşa edildiği ardından bu kişinin oğlu Ahmet Tatlıses olduğu öğrenildi. Ardından da Erol Köse ve İbrahim Tatlıses arasındaki gerilim gündeme bomba gibi düştü.
UçanKuş TV’ye konuşan Erol Köse, İbrahim Tatlıses’le 20 sene mesai yaptığını belirterek, şunları aktardı:
''Bana her zaman ağabeyliği olmuştur. Lahmacun zincirini benim fikrimle kurdu. Otobüs, gömlek gibi işlerden zarar ediyordu. Bana orada haksızlık yaptı yollarımız ayrıldı.''
''Seni haksızlığınla baş başa bırakıyorum. Gün gelecek sen bana ricacı olacaksın' dedim. Yıllar sonra Uzanlarla çalıştığım dönemde Prestij ekolü estiği yıllarda İbrahim Tatlıses; Kral TV’de, Star TV’de, radyolarda her yerde yasaklıydı. Araya ricacılar koydu 'Erol benim yasağımı kaldır' dedi.''
''Ben iki albüm yapma sözü aldım. İdoBay’ı kapattıktan sonra sanatçısı olan Ebru Yaşar’ı bana verdi. Ona bir albüm yaptık.''