Erol Evcil her boşluğa para ve mücevher sıkıştırmış! Alaaddin Çakıcı, 'Eral Evcil sakın dokunmayın' dedim

Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan Erol Evcil adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak liderliğini yaptığı 3 suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. Operasyondan şok detaylar çıkmaya devam ediyor. Demir Çelik fabrikalarına çökme iddialarının yanı sıra Paris'e giden özel jetin getirdikleri, her delikten fışkıran para ve mücevherler gibi şok detaylar gelmeye devam ediyor.