Ermenistan tren istasyonunu bombaladı! Ermeniler sivilleri vurmaya devam ediyor
AZERBAYCAN-Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar 5. gününe girerken ağır kayıplar veren Ermenistan sivil hedeflere saldırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Terter kentindeki tren istasyonunu bombaladığını duyurdu.
Azerbaycan-Ermenistan çatışması 5. gününe girdi. Çatışmalar şiddetlenerek devam ederken, Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Terter kentindeki tren istasyonunu bombaladığını duyurdu. Bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda tren istasyonunun da ağır hasar aldığı belirtildi. Öte yandan gece boyu Ermeni mevzileri vuruldu. Ermeni kayıplarının bilançosu açıklandı.
Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Terter kentindeki tren istasyonunu bombaladığını duyurdu. Bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda tren istasyonunun da ağır hasar aldığı belirtildi.
Ölen Azeri sivillerin sayısı 16'ya çıktı
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 16'ya, yaralı sayısı 55'e yükseldi.
Gece boyunca bombalandı
Azerbaycan ordusu gece boyunca operasyonlarına devam etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül-30 Eylül arası Ermenistan’a ait toplam 200’e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan, 30 hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110'dan fazla araç ve 1 S-300 uçaksavar füzesi sisteminin imha edildiğini bildirdi.
Ermenistan hedefleri gece boyu böyle vuruldu