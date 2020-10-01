Ermenistan tren istasyonunu bombaladı! Ermeniler sivilleri vurmaya devam ediyor

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Terter kentindeki tren istasyonunu bombaladığını duyurdu. Bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda tren istasyonunun da ağır hasar aldığı belirtildi.