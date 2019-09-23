Erman Toroğlu: Hakem Beşiktaşlıydı

"TÜRK FUTBOLUNDA ÇOĞU ŞEYİ KAYBEDERİZ"

Beşiktaş Kulübü'ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Gümüşdağ, "Bugün konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Maçta konuşulacak çok pozisyon var ama bu öyle bir pozisyon ki, bu söylediğimi tüm Türkiye düşünmez ise, Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz, futbolu ayağa kaldırmakta zorlanırız" diye konuştu.