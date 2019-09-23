Erman Toroğlu: Hakem Beşiktaşlıydı
Beşiktaş'ın Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi yorumlayan Erman Toroğlu, "Bugün Medipol Başakşehir 12 kişiye karşı oynadı. Hakem Beşiktaşlıydı." dedi. Özellikle Ljajic'in hakemi ittiği pozisyonda kırmızı çıkmaması büyük tepkilere neden oldu.
Erman Toroğlu, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardından A Spor'da yayınlanan Artı Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Toroğlu, "Maç 2-0 olsa 5 olur. Bugün Medipol Başakşehir 12 kişiye karşı oynadı. Hakem Beşiktaşlıydı. Ljajic'le çarpışıyor hakem. Nerede olduğunu bilmiyor. Onu toparlayayım derken, Ljajic hakemi itiyor. İtemezsin ya o zaman kırmızı kart. Net kırmızı kart. 45. dakikada net bariz gol şansı. Sana göresi bana göresi yok." dedi.
HAKEM 11 KEZ SARI KARTINA BAŞVURDU
Öte yandan karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa, 11 kez sarı kartına başvurdu. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Douglas ve Necip Uysal, Medipol Başakşehir'de de Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Uğur Uçar, Crivelli, Epureanu, Skrtel ile yardımcı antrenör Stjepan Tomas kart gören isimler oldu.
Göksel Gümüşdağ: Hakemler iyi niyetli değil
Süper Lig'in 5. haftasında 1-1 sona eren Beşiktaş- Başakşehir mücadelesinin ardından Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşmanın ardından maçın hakemleriyle ilgili açıklamada bulundu.
"TÜRK FUTBOLUNDA ÇOĞU ŞEYİ KAYBEDERİZ"
Beşiktaş Kulübü'ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Gümüşdağ, "Bugün konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Maçta konuşulacak çok pozisyon var ama bu öyle bir pozisyon ki, bu söylediğimi tüm Türkiye düşünmez ise, Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz, futbolu ayağa kaldırmakta zorlanırız" diye konuştu.