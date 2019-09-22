Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'la Aslışah Alkoçlar yeniden yakalandı
Geçtiğimiz günlerde samimi bir şekilde görüntülenen Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar, önceki akşam bir mekanda birlikte eğlendikten sonra ayrı ayrı taksilere binip evlerine gittiler.
Demet Özdemir ile ayrıldığı konuşulan Can Yaman'ın ise şimdilerde yeni bir aşka yelken açtığı magazin kulislerinde dilden dile konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile Bebek'te bir kafede samimi bir şekilde görüntülenen Can Yaman, yakayı yeniden ele vermişti.
Alkoçlar ile Can Yaman önceki gece tekrar bir araya geldi. Alkoçlar ve Yaman Bebek'te sabahın ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Mekan çıkışı gazetecileri fark eden Aslışah Alkoçlar ve Can Yaman birlikte görüntü vermemek için mekandan ayrı ayrı çıktı.
Bu sefer yanıt vermedi: Mekanın arka kapısından çıkmaya çalışan Aslışah Alkoçlar'ın bu çabası başarısız kalınca, ön kapıdan çıkıp apar topar taksiye bindi. Yaman ve Alkoçlar sorulan ilişki sorularını ise yanıtsız bıraktı.
Yalanlamıştı: Geçtiğimiz günlerde bir mekanda görüntülenen Yaman ve Alkoçlar'ın aşk yaşamaya başladığı iddia edilmiş ancak ikiliden bu iddialara jet hızıyla yalanlama gelmişti.