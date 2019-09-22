Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'la Aslışah Alkoçlar yeniden yakalandı

Alkoçlar ile Can Yaman önceki gece tekrar bir araya geldi. Alkoçlar ve Yaman Bebek'te sabahın ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Mekan çıkışı gazetecileri fark eden Aslışah Alkoçlar ve Can Yaman birlikte görüntü vermemek için mekandan ayrı ayrı çıktı.