Erkeklere taş çıkartıyor! Yaptıklarını yurt dışına satan kadının ilginç hikayesi

100 metrekarelik dükkan kiraladı

Yaptığı masa, sandalye, sehpa ve çeşitli hediyelik eşyalar ile kişiye özel ürünleri 500 lira ile 15 bin lira arasında değişen fiyatlarla satmaya başlayan Örs, evin bahçesindeki atölyenin kendisine artık küçük gelmeye başlaması üzerine bir süre önce Kırkağaç Küçük Sanayi Sitesi'nde, 100 metrekarelik bir dükkan kiraladı.