Erkeklere taş çıkartıyor! Yaptıklarını yurt dışına satan kadının ilginç hikayesi
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, baba mesleği marangozluğu seçen lise mezunu grafiker Sena Örs (27), yaptığı ahşap oyma ürünlerle erkek ustalara taş çıkartıyor. Kadınların istediğinde başaramayacağı iş olmadığını belirten Örs, yaptığı masa, sandalye, sehpa ve çeşitli hediyelik eşyalar ile kişiye özel ürünleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.
Kırkağaç'ta babasının yanında çırak olarak başladığı marangozluğu 45 yıldır sürdüren 2 çocuk babası Mustafa Örs, yorularak işini 3 yıl önce grafiker olan oğlu Muhammet Ali Örs'e (35) devretmek istedi. Ancak oğul Örs, grafikerliğe devam edeceğini belirterek, babasının bu isteğini kabul etmedi.
Ağabeyinin baba mesleğini yapmayı kabul etmemesi üzerine Soma Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Tasarımı Bölümü mezunu olan Sena Örs, tezgahın başına geçti.
Babasının yanında işi öğrenen genç kadın, bir süre sonra kendi ayaklarının üzerinde durabilmek için evlerinin bahçesinde kendisi için bir atölye kurup, ahşap, oyma ürünler ve mobilyalar üretmeye başladı.
100 metrekarelik dükkan kiraladı
Yaptığı masa, sandalye, sehpa ve çeşitli hediyelik eşyalar ile kişiye özel ürünleri 500 lira ile 15 bin lira arasında değişen fiyatlarla satmaya başlayan Örs, evin bahçesindeki atölyenin kendisine artık küçük gelmeye başlaması üzerine bir süre önce Kırkağaç Küçük Sanayi Sitesi'nde, 100 metrekarelik bir dükkan kiraladı.