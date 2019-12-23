Erkeklere alınabilecek 2020 yılbaşı hediyesi önerileri

Deri montlar... Her erkeğin dolabında olması gereken şık deri montu siz hediye etmeye ne dersiniz? Kombinleri spor-şık bir şekilde tamamlayacak bu mont, iç dokusuyla da hediye ettiğiniz kişiyi asla üşütmeyecek.

Erkeklere boğazlı kazağın yakıştığı konusunda pek çok kadın hemfikir. Erkek arkadaşınızın stiline ufak bir dokunuş yapmak isterseniz gri rengiyle her kombinine uyum sağlayacak boğazlı bir kazak hediye edebilirsiniz.