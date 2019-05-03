Erkeklerde yeni moda: Ameliyatla baklava yaptırıyor!

Ancak Masterpiece Hastanesi'nde hastanın karnındaki fazla yağları çekiyorlar ve o yağlardan implantları oluşturuyorlar. Böylece baklavalar daha uzun süre kalıyor ve daha doğal görünüyor.

Hastane ameliyatın acı vermediğini iddia etse de sonraki iyileşme süreci pek de kolay görünmüyor. Özellikle de hassas bir bünyeye sahipseniz...