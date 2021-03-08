'Erkekler travma yaşadı' demişti Özdemir Erdoğan'ın yeni Zeki Müren açıklamaları olay!
Özdemir Erdoğan, Zeki Müren hakkındaki açıklamalarına devam etti. 'Atom bombası' olduğunu söyledi. Bülent Ersoy'a da değindi.
Özdemir Erdoğan, geçtiğimiz aylarda olay açıklamalar imza atmıştı. Posta gazetesine verdiği röportajda Zeki Müren'in erkeklere travma yaşattığını ve kötü örnek olduğunu söyleyen Erdoğan, açıklamalarına devam etti. Bu kez Sabah gazetesine açıklamalar yapan Özdemir Erdoğan, Zeki Müren'in 'Atom bombası' olduğunu söyledi.
Daha önce verdiği röportajda ''Bakın, Zeki Müren ilk defa 1950’de piyasaya çıkmıştır ve o Türkiye’nin ilk rol modelidir. İnsanlarımız onu küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti. Ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı. Kötü bir rol modeldi'' diyen Erdoğan'a bu sözleri hatırlatıldı. Tartışma yaratan sözlerinin hala arkasında olup olmadığı sorulunca ise şunları söyledi:
''Elbette. Ben ne düşündüysem onu söyledim. Ülkemizde kültür adına söz söyleyen, yazan çizen, satılmamış, namuslu ve cesur eleştirmen kalmadığından, bu görev birkaç sanatçı arkadaşımla bize düştü... Gıyabımızda yalan yanlış haberler yapılıyor, korkakça arkamızdan konuşuyorlar... Bu bir itibar suikastıdır. Serbest ekonomilerde genel prensip, değerler üretip ülkeye maddi manevi kazanç sağlamaktır.''
''Bizde tam tersi yapılıp emperyalizme hizmet ediliyor. Şunu da söylemek isterim; beni eleştirenlere verilen cevapları sosyal medya hesaplarımda yayınlandım. İsteyen bu cevaplara bakabilir. Zeki Müren'i dinleyip dinlememek insanların kültürel eğitimleriyle ilgili bir tercih meselesidir, zevk meselesidir. Buna diyecek bir şeyim yok. Benim itiraz ettiğim nokta başka...''