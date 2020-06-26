Erkek Kedicik Adnan Hoca'nın 'Turnike Sistemi'ni ifşa etti! 'Ben hadis buldum böyle olacak...'

Sanık S.S.T, Ankara Bahçelievler'de camide tanıştığı bir kadına dini tebliğ yapıp cep telefonu numarasını aldığını, sonrasında bu kişiyle görüşmeye devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bir süre görüştükten sonra sevgili olduk. Ancak sonraları, örgüttekiler Adnan Oktar'ın verdiği talimatla bu kıza dini böyle anlatarak bir yere varamayacağımı, kızı gruptaki 'erkek kardeşler' grubuyla tanıştırmamı söylediler. Kızın üstüne çok düştüğümü gördüklerinde ise 'Bu kız İstanbul'a gitsin, Adnan Oktar ile tanışsın' dediler. Bir süre sonra da 'Kızla Bora Yıldız (tutuklu sanık) görüşecek, bana 'Bu kızı aramayacaksın, ararsa da açmayacaksın.' talimatı verildi. Bunu duyunca 3-4 gün bir şey yiyemedim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla Bora Yıldız bu kızla cinsel birliktelik yaşamış, sonra Adnan Oktar'a götürmüşler. Bana da kızın erkek kardeşlerle görüştürüldüğünü, uzak durmamı söylediler."