Erkek Kedicik Adnan Hoca'nın 'Turnike Sistemi'ni ifşa etti! 'Ben hadis buldum böyle olacak...'
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 238 sanığın yargılanmasına devam edildi. İtirafçı olan S.S.T, Adnan Oktar'ın kızların dekolte giyinmesi için "Hadis buldum bundan sonra böyle olacak" dediğini anlatıp Turnike Sistemi'ni ifşa etti...
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 72. duruşmaya, sanıklar ve izleyiciler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanıkların baskı altında olmadan rahat ifade vermesi için alınan ara karar gereği duruşma salonuna getirilmedi. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık S.S.T, Ankara'da üniversite okurken 2001'de örgütten biriyle tanıştığını söyledi.
Örgüt üyelerinin 2002'de kendisini Adnan Oktar ile tanıştırdığını anlatan S.S.T, "Yavaş yavaş grupla tanıştım. Önceleri Harun Yahya'nın cep boy kitaplarını dağıtıyorduk. Ayetleri ezberledik. 2003- 2004-2005 yıllarında dini tebliğe yoğunlaştık. Örgüt imamları bunun için özellikle bayanları ön planda tutuyorlardı. 'Çevremizde bayanlar olsun, grup daha güzel gözükür' diyorlardı." ifadelerini kullandı.
Sanık S.S.T, Ankara Bahçelievler'de camide tanıştığı bir kadına dini tebliğ yapıp cep telefonu numarasını aldığını, sonrasında bu kişiyle görüşmeye devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bir süre görüştükten sonra sevgili olduk. Ancak sonraları, örgüttekiler Adnan Oktar'ın verdiği talimatla bu kıza dini böyle anlatarak bir yere varamayacağımı, kızı gruptaki 'erkek kardeşler' grubuyla tanıştırmamı söylediler. Kızın üstüne çok düştüğümü gördüklerinde ise 'Bu kız İstanbul'a gitsin, Adnan Oktar ile tanışsın' dediler. Bir süre sonra da 'Kızla Bora Yıldız (tutuklu sanık) görüşecek, bana 'Bu kızı aramayacaksın, ararsa da açmayacaksın.' talimatı verildi. Bunu duyunca 3-4 gün bir şey yiyemedim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla Bora Yıldız bu kızla cinsel birliktelik yaşamış, sonra Adnan Oktar'a götürmüşler. Bana da kızın erkek kardeşlerle görüştürüldüğünü, uzak durmamı söylediler."
Örgüt mensuplarının gizli saklı ilişkilerinin olamayacağını, bu nedenle dışarıdan bir kişinin, bir örgüt mensubunu evlilik düşüncesiyle örgütten ayırabileceğini anlatan sanık S.S.T, şöyle konuştu:
"Ben bu örgütte dini güzel yaşadıkları için girdim. Bir süre sonra İstanbul'a geldim ve örgütün Fatih'teki evinde kaldım. Çeşitli işlerde çalıştım, farklı örgüt evlerinde de kaldım. Dışarıda ezilmeniz için sizi önce örgüt mensuplarının şirketlerinde değil dışarıdaki işlerde çalıştırıyorlar. Ticaret işine girmemi, kazandığım parayı onların söylediği bir örgüt mensubuna vermemi istediler. Çalıştığım işten kazandığım parayı az bulunca, başka bir işe girmemi istediler."