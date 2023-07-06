Erkek arkadaşınıza alerjiniz olabilir! Genç kadının ilginç hikayesi: Hastanelik bile oldu!
Virginia Nault isimli Massachusetts’te yaşayan bir kadın, erkek arkadaşına alerjisi olduğunu söylüyor! Çünkü 22 yaşındaki genç kadın, ne zaman sevgilisinin yanına gitse vücudunda döküntüler çıkıyor.
ABD, Massachusetts’de yaşayan 22 yaşındaki Virginia Nault erkek arkadaşına alerjisi olduğunu iddia ediyor. Bilimsel olarak kanıtlanmasada yaşadıklarından yola Nault, 6 aydır bu sorunu yaşadığını anlattı.
Virginia Nault, bir flört uygulaması aracılığıyla tanıştığı Steve Johnson adında bir adamla sevgili oldu.
Her şey genç çift için yolunda gidiyordu, fiziksel yakınlık başlayana kadar! İkili ne zaman yan yana gelse Nault’un vücudunda kızarıklıklar çıkıyordu.
Geçmişte egzama ve diğer cilt rahatsızlıkları ile uğraşan Nault, ilk başta durumun sevgilisi ile alakalı olduğunu düşünmemesine karşın, semptomlar sadece sevgilisinin yanında çıkmaya başladı.