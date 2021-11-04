'Erkek arkadaşı geri döndürme' büyüsüyle 625 bin lira çarptılar! Mahkeme 'büyücü' cezası verdi

32 işlem için 625 bin 650 lira ödedim

İddianamede, müştekinin bu olaylar sırasında 32 ayrı işlemle toplam 625 bin 650 lira para gönderdiği kaydedilerek, sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Kızılkan ve Irmak Avşar'ın fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek hileli davranışlarla müştekinin dini inanç ve duygularını istismar ettikleri anlatılmıştı.