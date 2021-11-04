'Erkek arkadaşı geri döndürme' büyüsüyle 625 bin lira çarptılar! Mahkeme 'büyücü' cezası verdi
Sosyal medya üzerinden fal bakma bahanesiyle bir kadının 625 bin 650 lirasını dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 3 sanıktan biri, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 2 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Işıl Avşar'ın 2017'de sosyal paylaşım sitesinde dolaştığı sırada sanık Irmak Avşar'a ait sayfayı takip etmeye başladığı, buradaki paylaşımlarda kişilerin erkek arkadaşlarıyla veya eşleriyle aralarının düzeldiğine dair yorumlar okuduğu anlatılmıştı.
Erkek arkadaşın arayacak
Müşteki Avşar'ın bunun üzerine yıldız name baktırmak amacıyla sitedeki telefon numarasını aradığı, karşısındaki kişinin verdiği hesap numarasına 250 lira gönderip dekontunu da yollaması halinde yıldız name bakabileceğini söylediği anlatılan iddianamede, telefondaki kişinin müşteki Avşar'a aralarında sorun olan erkek arkadaşının kendisini arayacağını ve aralarının düzeleceğini söylediği, bu olaydan 3 gün sonra da erkek arkadaşının aradığı kaydedilmişti.
Arkadaşım aradı daha çok inandım
Müşteki Avşar'ın bunun üzerine telefondaki kişiye daha çok inanmaya başladığı dile getirilen iddianamede, müştekinin belirli aralıklarla sanığı arayarak çeşitli miktarlarda para göndermek suretiyle yıldız name baktırmaya devam ettiği belirtilmişti."
32 işlem için 625 bin 650 lira ödedim
İddianamede, müştekinin bu olaylar sırasında 32 ayrı işlemle toplam 625 bin 650 lira para gönderdiği kaydedilerek, sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Kızılkan ve Irmak Avşar'ın fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek hileli davranışlarla müştekinin dini inanç ve duygularını istismar ettikleri anlatılmıştı.