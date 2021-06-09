Erkan Petekkaya'ya olay Kerimcan Durmaz yanıtı: Sen uzvunu çırılçıplak...

"Ödül vermek için ben de davet edilmiştim ama Porto maçına gittiğim için törene katılamadım" diyen Özkök, şu ifadelerle Petekkaya'yı yerden yere vurdu:



"Orada Kerimcan Durmaz’a 'En iyi klip' ödülü verilmiş. Bu ödüller Number 1 FM’in izleyicilerinin oyları ile veriliyor. Ödül töreninin TV’den yayınlandığı gece Erkan Petekkaya kendini tutamayıp Instagram’dan şu mesajı yazmış;