Erkan Petekkaya'ya olay Kerimcan Durmaz yanıtı: Sen uzvunu çırılçıplak...
Erkan Petekkaya'nın Kerimcan Durmaz üzerinden Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaparak yayınladığı sosyal medya paylaşımına ilişkin yorumlar gündemden düşmüyor. Sözleriyle tepki toplayan Petekkaya'ya bir eleştiri de Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ten geldi.
Number 1 FM video ödül törenlerinde 'En iyi çıkış' ödülü kazanan Kerimcan Durmaz ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşen Kırmızı Oda oyuncusu Erkan Petekkaya'ya tepki yağıyor. Paylaşımında, Kırmızı Oda dizisinin yayınlandığı Tv8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya da, 'Senin kanalında çalışmaktan utanıyorum' mesajı veren Petekkaya'ya bir eleştiri de Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ten geldi.
Özkök, köşe yazısının ‘Bu mesajı içip attıysa kötü içmeden attıysa felaket' başlıklı bölümünde, oyuncu Erkan Petekkaya'ya çok sert yüklendi.
Özkök, Kerimcan Durmaz'ın müzik ödülü almasını eleştiren ve dizisi Kırmızı Oda'nın yayınlandığı Tv8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya da açık açık tepki verdiği paylaşımına ilişkin, oyuncu Erkan Petekkaya'ya "Bu paylaşımı kafayı çekip yaptıysan kötü... Çok kötü... Ama kafayı çekmeden yaptıysan felaket..." dedi ve bu ifadeyle yetinmeyip, çok konuşulacak bir cümleyle Petekkaya'ya seslendi.
"Ödül vermek için ben de davet edilmiştim ama Porto maçına gittiğim için törene katılamadım" diyen Özkök, şu ifadelerle Petekkaya'yı yerden yere vurdu:
"Orada Kerimcan Durmaz’a 'En iyi klip' ödülü verilmiş. Bu ödüller Number 1 FM’in izleyicilerinin oyları ile veriliyor. Ödül töreninin TV’den yayınlandığı gece Erkan Petekkaya kendini tutamayıp Instagram’dan şu mesajı yazmış;