Erkan Petekkaya'ya Kerimcan Durmaz tepkisini bakın kim sildirdi! Acun Ilıcalı'ya 'Ahlak yoksunu' demişti
TV8'de Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine sinirlenerek Acun Ilıcalı'ya sert tepki gösteren Erkan Petekkaya'ya paylaşımını sildiren kişi ortaya çıktı.
Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya geçtiğimiz günlerde TV8'de yayınlanan müzik ödül töreninde 'En İyi Çıkış' ödülünün Peşimde şarkısıyla çıkış yapan Kerimcan Durmaz'a verilmesine isyan ederek Acun Ilıcalı'ya sert tepki göstermişti.
Petekkaya'nın tepkisinin sebebi ise Durmaz'ın 2 yıl önce, THY uçağının tuvaletinde cinsel organını gösterdiği görüntüleri Instagram'da paylaşmasıydı. Gelen tepkiler sonucu Durmaz ülkeyi terk ederek ABD'ye yerleşmek zorunda kalmıştı.
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönüş yapan Durmaz "Peşimde" isimli bir single çıkarmıştı. Müzik listelerinde ve Youtube'da kısa sürede büyük bir izlenme ve dinlenme sayısına ulaşan şarkı sezonun hitleri arasına girmeyi başarmıştı.
Durmaz'ın ödül almasıyla ilgili Petekkaya "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz." demişti.