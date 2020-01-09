Erkan Petekkaya Endemol şirketi rüşvet teklif etti dedi mahkeme karıştı!
Merkezi Hollanda'ya bağıl yapım şirketi Endemol'un iflas kararına yapılan mahkemede ret kararı verildi. Oyuncu Erkan Petekkaya'nın 'rüşvet' iddiaları ise mahkemede gerginlik yarattı.
Hollandalı ünlü yapım şirketi Endemol'un Türkiye ayağında iflas devam eden iflas davası bugün İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemeye Erkan Petekkaya avukatları ile beraber katıldı.
Aralarında Mine Tugay, Erkan Petekkaya, Songül Öden, İbrahim Çelikkol, Aslı Enver gibi isimlerin de bulunduğu 30 oyuncu, 25 şirket ve 2 bankanın müdahil olduğu davada ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, şirket tarafından kendisine rüşvet teklif edildiğini söylemesi üzerine duruşmada gerginlik yaşandı.
Yıllar önce Endemol şirketiyle anlaşma sağladıklarını belirten oyuncu Erkan Petekkaya, "Paramparça dizisini 97 bölüm çektik. Oyuncular ve set ekibi olmak üzere herkes canla başla çalıştı. Hepimizin emekleri ve hakları gasp edildi. Bu dizi ile ilgili ben 15 bölümün parasını dahi alamadım.
Çok mağdur edildik. Endemol avukatları beni ofislerine çağırdı. Ancak buradaki avukatlar mı değil mi hatırlamıyorum. Bana ofiste rüşvet teklif ettiler. 'Sen bu işe bulaşma sen starsın. Biz senin paranı bir şekilde karşılayacağız' dediler.