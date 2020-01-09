Erkan Petekkaya Endemol şirketi rüşvet teklif etti dedi mahkeme karıştı!

Çok mağdur edildik. Endemol avukatları beni ofislerine çağırdı. Ancak buradaki avukatlar mı değil mi hatırlamıyorum. Bana ofiste rüşvet teklif ettiler. 'Sen bu işe bulaşma sen starsın. Biz senin paranı bir şekilde karşılayacağız' dediler.

İşte Petekkaya'nın açıklamaları: