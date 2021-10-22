Erkan Özerman'ın 'Kıvanç'ın çıplak fotoğrafını istedin' dediği Müge Dağıstanlı'nın o videosu

Programda sunucular ve Erkan Özerman birbirine girdi

Programa asıl damgasını vuran skandal ise, Erkan Özerman'ın, sunucu Müge Dağıstanlı'nın, Best Model yarışmalarında yıllardır bu dedikoduların olduğunu, ilk kez 34. Best Model yarışmacılarının bunu daha yüksek sesle söylediğini, Özerman'ın yıllar önce de 'kasasında Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları olduğunu söylediğini' hatırlatmasıyla beraber Erkan Özerman'ın yaptığı çıkış oldu. Özerman, Dağıstanlı'ya 'Çok sevdiğim biriyle evlisin. Seni utandırmak istemiyorum. Madem ayıp, neden o yıllarda benden Kıvanç'ın çıplak fotoğraflarını istedin, ne yapacaktın onlarla' deyince ipler koptu. Dağıstanlı ve Yüksel, Özerman'a 'Terbiyesizlik yaptığını ve konuyu dağıtmak için konuyu başka yere çekmeye çalıştığını' söyleyince stüdyoda gerilim arşa çıktı. Müge Dağıstanlı'nın yıllar evvel Kanaltürk'te Gülşen Yüksel Salt ile yaptıkları programdan sözkonusu bölüm görüntüleri ortaya çıktı.