Erkan Özerman Best Model skandalıyla ilgili Çağla Şıkel'den flaş açıklama

Erkan Özerman ile ilgil igündeme gelen Best Model skandalına ilişkin bir yorum da Çağla Şıkel'den geldi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çağla Şıkel, bir arkadaşı ile Etiler'de baş başa yemek yedi. Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şıkel, geçtiğimiz günlerde söylediği iddia edilen "Fakir bir erkek ile evlenebilirim" sözleri ve Best Model yarışması hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.