Erkan Özerman Best Model skandalıyla ilgili Çağla Şıkel'den flaş açıklama
Miss Turkey 1997 güzeli Çağla Şıkel, son günlerde magazin gündeminde çok konuşulan Best Model organizatörü Erkan Özerman hakkında çıkan taciz iddiaları hakkında konuştu.
Erkan Özerman ile ilgil igündeme gelen Best Model skandalına ilişkin bir yorum da Çağla Şıkel'den geldi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çağla Şıkel, bir arkadaşı ile Etiler'de baş başa yemek yedi. Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şıkel, geçtiğimiz günlerde söylediği iddia edilen "Fakir bir erkek ile evlenebilirim" sözleri ve Best Model yarışması hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Erkan Özerman ve Best Model'le ilgili çıkan iddialarla ilgili sorular üzerine Şıkel, "Mesleğimi çok uzun süre yaptım ama benim Best Model yarışması ile ilgili hiçbir ilgim yok" dedi.
"Erkan Özerman büyüğümüzdür, saygı duyuyorum kendisine"
Şıkel, "Erkan Özerman büyüğümüzdür, saygı duyuyorum kendisine. Ben Türkiye Güzellik Yarışması'ndan çıkmış birisi olarak arkadaki kulislerde dönen olaylarla ilgili hiçbir fikrim yok. Yorum yapmam da çok yanlış olur." ifadelerini kullandı.